Гинцбург: В ближайшее время пациенты могут начать получать вакцину от рака

Гинцбург отметил, что производством вакцины занимается лишь НИЦЭМ. После он передаст ее в институт им. Герцена и центр онкологии им. Блохина. Дело в том, что этот препарат создан по персонально-генетическим данным конкретного больного и использовать его может лишь он. И его «регуляторика принципиально отличается от всех других лекарственных препаратов».