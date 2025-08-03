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Гинцбург: В ближайшее время пациенты могут начать получать вакцину от рака

Новый препарат создан по персонально-генетическим данным конкретного больного и использовать его может лишь он, рассказывает спикер.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие месяцы первые пациенты смогут начать лечение персонализированной российской онковакциной от рака. Об этом РИА Новостям заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Согласно существующему плану, согласованному с Минздравом, мы должны начать в экспериментальном режиме вводить вакцину от рака, созданную на основе неоантигенов, группе больных онкологических меланомой в ближайшие месяцы», — цитирует слова спикера агентство.

Гинцбург отметил, что производством вакцины занимается лишь НИЦЭМ. После он передаст ее в институт им. Герцена и центр онкологии им. Блохина. Дело в том, что этот препарат создан по персонально-генетическим данным конкретного больного и использовать его может лишь он. И его «регуляторика принципиально отличается от всех других лекарственных препаратов».

Как KP.RU писал ранее, основными причинами развития рака печени являются вирусные гепатиты, а также метаболически ассоциированное жировое заболевание органа (MASLD). Однако большинство случаев появления онкологии можно предотвратить.