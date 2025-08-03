Как распознать, что ребенок плохо слышит: врач-сурдолог дала советы

Чтобы слух развивался правильно, с малышом нужно как можно больше разговаривать и окружать его звуками. Очень важно пройти аудиологический скрининг в роддоме или поликлинике уже в первые месяцы жизни ребенка. Это поможет вовремя выявить нарушения и начать лечение.