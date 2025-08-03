Как распознать, что ребенок плохо слышит: врач-сурдолог дала советы

Нарушения слуха у детей часто остаются незамеченными, пока не возникают проблемы с речью. Врач-оториноларинголог, сурдолог отделения оториноларингологии Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Мария Лалаянц рассказала KP.RU, как вовремя распознать признаки тугоухости.
— Дети с врожденным нарушением слуха со временем учатся понимать окружающих по бытовым жестам, мимике, губам. Поэтому нарушение может долго оставаться незаметным для окружающих, а родители чаще замечают проблему через задержку речевого развития, — объяснила специалист.
Если ребенок не реагирует на речь или звуки, когда не видит их источник, стоит насторожиться. Он может пристально смотреть на лицо, стараясь уловить мимику и губы говорящего — это сигнал, что стоит проверить слух у врача.
Чтобы слух развивался правильно, с малышом нужно как можно больше разговаривать и окружать его звуками. Очень важно пройти аудиологический скрининг в роддоме или поликлинике уже в первые месяцы жизни ребенка. Это поможет вовремя выявить нарушения и начать лечение.