Эксперт рассказал о всех видах поддержки многодетных семей

Российские многодетные семьи получают всестороннюю государственную поддержку на федеральном и региональном уровнях. Как пояснил агентству «Прайм» доцент Игорь Балынин, система льгот и выплат для семей с детьми продолжает расширяться.
Одной из наиболее значимых мер является ипотечная субсидия в размере 450 тысяч рублей для семей, где с 2019 по 2030 год родился третий или последующий ребенок. В налоговой сфере в 2025 году произошло увеличение стандартных вычетов: на третьего и каждого следующего ребенка сумма вычета выросла вдвое — с 3 до 6 тысяч рублей. Для первых двух детей установлены вычеты в размере 1,4 и 2,8 тысячи рублей соответственно. Особые условия предусмотрены для единственных родителей, которые получают вычеты в двойном размере. Действие этих льгот сохраняется до достижения родителем годового дохода в 450 тысяч рублей.
Значительные налоговые послабления предусмотрены для владельцев недвижимости и земельных участков. Семьи с тремя и более детьми могут уменьшить налоговую базу по земельному налогу на стоимость 600 квадратных метров участка. Аналогичные льготы действуют и для имущественного налога: вычет составляет 5 квадратных метров квартиры или 7 квадратных метров дома на каждого несовершеннолетнего ребенка.
В трудовой сфере родители трех и более детей в возрасте до 18 лет имеют право выбирать удобное для себя время ежегодного отпуска, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет. Особые условия выхода на пенсию предусмотрены для многодетных матерей: при наличии необходимого страхового стажа и пенсионных коэффициентов они могут получать пенсию с 50 лет (при пяти детях), 56 лет (при четырех детях) или 57 лет (при трех детях).
Дополнительно многодетные семьи могут рассчитывать на различные пособия, включая выплаты по беременности и родам, единовременные выплаты при рождении ребенка и другие формы материальной поддержки. Эти меры направлены на создание благоприятных условий для семей, воспитывающих нескольких детей.
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