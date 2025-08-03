Эксперт рассказал о всех видах поддержки многодетных семей

Одной из наиболее значимых мер является ипотечная субсидия в размере 450 тысяч рублей для семей, где с 2019 по 2030 год родился третий или последующий ребенок. В налоговой сфере в 2025 году произошло увеличение стандартных вычетов: на третьего и каждого следующего ребенка сумма вычета выросла вдвое — с 3 до 6 тысяч рублей. Для первых двух детей установлены вычеты в размере 1,4 и 2,8 тысячи рублей соответственно. Особые условия предусмотрены для единственных родителей, которые получают вычеты в двойном размере. Действие этих льгот сохраняется до достижения родителем годового дохода в 450 тысяч рублей.