Право на семейный капитал получили 85 студенческих семей в Челябинской области

Право на студенческий капитал имеют семьи, где оба родителя (или единственный родитель) учатся очно на первом образовании (колледж или вуз); первый ребенок родился с 1 января 2024 года; мать на момент рождения ребенка не старше 24 лет; родители и ребенок зарегистрированы в Челябинской области; учебное заведение находится в регионе. Между прочим, при рождении второго ребенка остаток капитала увеличивается на 20%.