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Право на семейный капитал получили 85 студенческих семей в Челябинской области

В регионе реализуется программа поддержки молодых семей, где оба родителя являются студентами. С 2024 года 85 семей получили уведомление о праве на студенческий капитал, а 14 из них уже использовали средства на улучшение жилищных условий.

Источник: Южноуральская панорама

Право на студенческий капитал имеют семьи, где оба родителя (или единственный родитель) учатся очно на первом образовании (колледж или вуз); первый ребенок родился с 1 января 2024 года; мать на момент рождения ребенка не старше 24 лет; родители и ребенок зарегистрированы в Челябинской области; учебное заведение находится в регионе. Между прочим, при рождении второго ребенка остаток капитала увеличивается на 20%.

В 2025 году сумма составляет 1,04 млн рублей. Доход семьи не влияет на право получения.

Средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату обучения родителей, частный детский сад, медицинские услуги, включая реабилитацию и санаторное лечение, и ежеквартальные денежные выплаты.

Чтобы оформить семейный капитал, нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.