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Чемпионат ArtMasters Junior-2025 завершили тройкой победителей в номинации «Лучший клип»

Стали известны победители конкурса ArtMasters Junior-2025 в номинации «Лучший клип». Об этом сообщили организаторы творческого соревнования.

Источник: Life.ru

Первое место занял клип «Ветер» исполнительницы SERAFIMA. В работе над музыкальным роликом принимали участие композиторы, клипмейкеры и звукорежиссёры со всей страны.

Вторую позицию заняла работа «Маяк» артиста Джей Мара. Третье присудили композиции «Ностальгия» от Лилаи.

Конкурс ArtMasters Junior проводится для поддержки молодых талантов в сфере креативных индустрий. В этом году участники представили рекордное количество работ — более 500 заявок из 65 регионов России.

Ранее Life.ru рассказывал, как победители первого сезона конкурса «Это у нас семейное» распорядились выигрышем. Семье Седых-Лысенко из Ростова-на-Дону вручили сертификат на улучшение жилищных условий, на который они приобрели квартиру в историческом центре города и закрыли часть долга по ипотеке.