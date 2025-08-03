Чемпионат ArtMasters Junior-2025 завершили тройкой победителей в номинации «Лучший клип»

Ранее Life.ru рассказывал, как победители первого сезона конкурса «Это у нас семейное» распорядились выигрышем. Семье Седых-Лысенко из Ростова-на-Дону вручили сертификат на улучшение жилищных условий, на который они приобрели квартиру в историческом центре города и закрыли часть долга по ипотеке.