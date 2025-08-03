Жители Сочи сообщили о взрывах над городом

Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны России вечером в субботу, 2 августа, отразили очередную атаку ВСУ. За период с 20:00 до 23:25 по московскому времени над регионами РФ был перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Из них 19 БПЛА сбили в небе над Белгородской областью, 9 — над акваторией Черного моря. Также 8 беспилотников уничтожили над территорией Воронежской области, а три — над Курской областью. Еще два украинских дрона сбили в Брянской области.