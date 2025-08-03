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Жители Сочи сообщили о взрывах над городом

ПВО отражает атаку украинских дронов на Сочи, жители сообщают о взрывах, говорится в сообщениях сразу нескольких телеграм-каналов.

ПВО отражает атаку украинских дронов на Сочи, жители сообщают о взрывах, говорится в сообщениях сразу нескольких телеграм-каналов.

В Адлере зафиксирован сильный пожар, который виден из разных частей города. Жители Сочи, Адлера, Лазаревского и других районов сообщают о сиренах предупреждающих об атаках дронов и звуках работы ПВО. Прогремело минимум 20 взрывов.

Аэропорт Сочи временно закрыт на прием и вылет самолетов из-за атак украинских беспилотников. Введен режим «Ковёр» — задержаны 20 рейсов на прилёт и вылет.

Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны России вечером в субботу, 2 августа, отразили очередную атаку ВСУ. За период с 20:00 до 23:25 по московскому времени над регионами РФ был перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Из них 19 БПЛА сбили в небе над Белгородской областью, 9 — над акваторией Черного моря. Также 8 беспилотников уничтожили над территорией Воронежской области, а три — над Курской областью. Еще два украинских дрона сбили в Брянской области.

Ранее сообщалось о ранении двух человек при атаке дронов ВСУ на жилой дом под Брянском.

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