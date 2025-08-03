Осуждённые за насилие и убийство засыпали угрозами пособницу Эпштейна: что предприняло руководство тюрьмы

Заключенные, отбывающие наказание в тюрьме вместе с пособницей секс-преступника Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, засыпали женщину угрозами. На фоне многочисленных инцидентов ее решили перевести в другое исправительное учреждение. Об этом пишет Daily Mail.
По сведениям издания, Гислейн Максвелл осудили за «стукачество». Заключенные стали угрожать женщине из-за сотрудничества со следствием. Теперь она будет отбывать наказание в тюремном лагере Брайан.
«Гислейн Максвелл была переведена в другую тюрьму под покровом ночи после того, как насильники и убийцы завалили ее угрозами убийства за то, что она — “стукачка”, — говорится в материале.
Агенты ФБР тем временем отредактировали документы по делу Джеффри Эпштейна, сообщают СМИ. Из них стерли имя американского лидера Дональда Трампа.