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Осуждённые за насилие и убийство засыпали угрозами пособницу Эпштейна: что предприняло руководство тюрьмы

Daily Mail: пособницу Эпштейна перевели в другую тюрьму на фоне угроз осуждённых.

Источник: Комсомольская правда

Заключенные, отбывающие наказание в тюрьме вместе с пособницей секс-преступника Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, засыпали женщину угрозами. На фоне многочисленных инцидентов ее решили перевести в другое исправительное учреждение. Об этом пишет Daily Mail.

По сведениям издания, Гислейн Максвелл осудили за «стукачество». Заключенные стали угрожать женщине из-за сотрудничества со следствием. Теперь она будет отбывать наказание в тюремном лагере Брайан.

«Гислейн Максвелл была переведена в другую тюрьму под покровом ночи после того, как насильники и убийцы завалили ее угрозами убийства за то, что она — “стукачка”, — говорится в материале.

Агенты ФБР тем временем отредактировали документы по делу Джеффри Эпштейна, сообщают СМИ. Из них стерли имя американского лидера Дональда Трампа.

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