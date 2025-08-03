Сообщницу Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз от других заключенных

Бывшая помощница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл была срочно переведена в другую тюрьму из-за угроз со стороны сокамерников. Как сообщает Daily Mail, экстренный ночной перевод осуществили после того, как другие заключенные начали угрожать Максвелл расправой, называя ее «стукачкой» за сотрудничество со следствием.
Инсайдеры издания раскрыли, что решение о переезде 62-летней Максвелл приняли сразу после ее подробных показаний следователям. Теперь она содержится в женской тюрьме в Техасе, которая, по данным источников, отличается более безопасными условиями и другим контингентом заключенных по сравнению с предыдущим местом заключения во Флориде.
Напомним, Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в рамках деятельности Эпштейна.
Ранее сообщалось, что строительство Трампом бального зала в Белом доме связано с делом Эпштейна.