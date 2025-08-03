Сообщницу Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз от других заключенных

Инсайдеры издания раскрыли, что решение о переезде 62-летней Максвелл приняли сразу после ее подробных показаний следователям. Теперь она содержится в женской тюрьме в Техасе, которая, по данным источников, отличается более безопасными условиями и другим контингентом заключенных по сравнению с предыдущим местом заключения во Флориде.