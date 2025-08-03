Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы фрукты, которые быстрее всего портятся в жару

Дыни, апельсины, манго и баклажаны могут безопасно храниться при температуре от +10 до +14 °C, в то время как груши, абрикосы и яблоки быстрее «поддаются» порче и бактериальному загрязнению под воздействием тепла, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

Как рассказали «Газете.Ru» эксперты, большинство овощей и фруктов лучше хранить в прохладном месте при температуре от 0 до 10, например, в холодильнике. Однако некоторые плоды более устойчивы к теплу, чем другие.

При температуре от +10 до +14 °C можно хранить дыни, апельсины, арбузы, бананы, лимоны, манго, грейпфруты, баклажаны и авокадо.

рассказала «Газете.Ru» специалист по пищевой безопасности Наталья Фоменко

Технолог напомнила, что при повышении температуры поверхность и мякоть плодов становится благоприятной для размножения микроорганизмов, вызывающих бактериальные пищевые отравления.

Даже зеленые помидоры, которые оставляют в тепле для дозревания, не могут храниться при температуре выше 20. Эта температура является предельной, в том числе, для сухофруктов, поэтому все продукты необходимо убирать в темные прохладные места.