Названы фрукты, которые быстрее всего портятся в жару

Как рассказали «Газете.Ru» эксперты, большинство овощей и фруктов лучше хранить в прохладном месте при температуре от 0 до 10, например, в холодильнике. Однако некоторые плоды более устойчивы к теплу, чем другие.
При температуре от +10 до +14 °C можно хранить дыни, апельсины, арбузы, бананы, лимоны, манго, грейпфруты, баклажаны и авокадо.
Технолог напомнила, что при повышении температуры поверхность и мякоть плодов становится благоприятной для размножения микроорганизмов, вызывающих бактериальные пищевые отравления.
Даже зеленые помидоры, которые оставляют в тепле для дозревания, не могут храниться при температуре выше 20. Эта температура является предельной, в том числе, для сухофруктов, поэтому все продукты необходимо убирать в темные прохладные места.