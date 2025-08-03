Искусственный интеллект разрушителен для человечества: вот что сказала Симоньян о нейросетях

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что тенденции развития искусственного интеллекта (ИИ) в наше время вызывают большие опасения. Об этом журналистка заявила в эфире программы «Настоящее историческое» на Радио России.
«Сейчас, если это есть везде, этим не пользоваться нельзя. Ты безнадежно отстанешь. Но если задуматься о том, к чему это приведет, исходя из тенденций, уже сейчас прослеживающихся, то это вызывает большие опасения, и не только у меня», — заявила Симоньян.
Главред подчеркнула, что сейчас ИИ выступает в роли помощника, к примеру, в учебе или работе. И пока он очень удобный для использования. Но это только пока.
«Главное, ты не можешь не пользоваться всеми этими возможностями, потому что ты же тогда отстаешь в своей работе, профессии, ты просто не имеешь права — я по себе говорю, как руководитель медийного холдинга — игнорировать», — отмечает медиаменеджер.
Именно поэтому Симоньян опасается, что в конечном результате искусственный интеллект все же может стать разрушительным для всего человечества.
По словам президента России Владимира Путина, нашему государству удалось не только не уступить своим конкурентам в разработке нейросетей, но и значительно продвинуться вперед в этой сфере.
Ранее сообщалось о том, что в российские школы планируется ввести курс по работе с ИИ. Так, мониторинговый центр «Безопасность 2.0» Российского фонда мира направил в Минпросвещения предложение о включении в образовательную программу школ специального курса по работе с искусственным интеллектом, а также нейросетевыми технологиями.
Как KP.RU писал ранее, по данным, которыми владеет издание Daily Mail, количество новых рабочих мест начального уровня в этом году сократилось почти на треть с момента запуска ChatGPT. Напомним, что его презентация состоялась в ноябре 2022 года.
При этом больше всех пострадали специалисты, которые пока еще не имеют опыта. Речь, к примеру, идет о студентах и выпускниках высших учебных заведений. Сообщается, что число вакансии для них сократились на треть, то есть на 31%.