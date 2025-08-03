Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На федеральной территории «Сириус» объявили опасность атаки БПЛА

Глава администрации ФТ «Сириус» Плишкин сообщил о работе системы ПВО на территории этого посёлка.

Источник: Аргументы и факты

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлен на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае, сообщил глава местной администрации Дмитрий Плишкин.

«Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к её отражению. Прошу сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте», — написал он в своём Telegram-канале.

Он отметил, что на федеральной территории работает система противовоздушной обороны (ПВО). Плишкин также призвал не снимать фото и видео и распространять в Сети материалы, связанные с этой ситуацией.

Кроме того, глава администрации напомнил об угрозе, которая может исходить от упавших фрагментов БПЛА.

Напомним, 24 июля подверглась атаке нефтебаза, расположенная на федеральной территории «Сириус». При этом также действовала опасность нападения беспилотников.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше