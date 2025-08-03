На федеральной территории «Сириус» объявили опасность атаки БПЛА

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлен на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае, сообщил глава местной администрации Дмитрий Плишкин.
«Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к её отражению. Прошу сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте», — написал он в своём Telegram-канале.
Он отметил, что на федеральной территории работает система противовоздушной обороны (ПВО). Плишкин также призвал не снимать фото и видео и распространять в Сети материалы, связанные с этой ситуацией.
Кроме того, глава администрации напомнил об угрозе, которая может исходить от упавших фрагментов БПЛА.
Напомним, 24 июля подверглась атаке нефтебаза, расположенная на федеральной территории «Сириус». При этом также действовала опасность нападения беспилотников.