«Ты безнадежно отстанешь»: Симоньян предупредила об опасности развития ИИ

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила обеспокоенность тенденциями развития искусственного интеллекта (ИИ).
По ее мнению, ИИ, активно внедряемый во все сферы, в будущем может представлять серьезную угрозу для человечества.
— Сейчас, если это есть везде, этим не пользоваться нельзя. Ты безнадежно отстанешь. Но если задуматься о том, к чему это приведет, исходя из тенденций, уже сейчас прослеживающихся, то это вызывает большие опасения, и не только у меня, — заявила Симоньян в эфире программы «Настоящее историческое» на Радио России.
Она отметила, что на данный момент ИИ является полезным инструментом, однако в перспективе он может обернуться против человечества.
Компания Microsoft провела исследование, призванное показать, какие виды профессий больше всего подвергаются влиянию искусственного интеллекта (ИИ) и вскоре могут исчезнуть из-за его развития. В итоговый список вошли 40 профессий.
Директор института прикладных компьютерных наук ИТМО Антон Кузнецов также рассказал о будущем рынка труда в условиях активного внедрения искусственного интеллекта и нейросетей.