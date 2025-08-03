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«Ты безнадежно отстанешь»: Симоньян предупредила об опасности развития ИИ

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила обеспокоенность тенденциями развития искусственного интеллекта (ИИ).

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила обеспокоенность тенденциями развития искусственного интеллекта (ИИ).

По ее мнению, ИИ, активно внедряемый во все сферы, в будущем может представлять серьезную угрозу для человечества.

— Сейчас, если это есть везде, этим не пользоваться нельзя. Ты безнадежно отстанешь. Но если задуматься о том, к чему это приведет, исходя из тенденций, уже сейчас прослеживающихся, то это вызывает большие опасения, и не только у меня, — заявила Симоньян в эфире программы «Настоящее историческое» на Радио России.

Она отметила, что на данный момент ИИ является полезным инструментом, однако в перспективе он может обернуться против человечества.

Компания Microsoft провела исследование, призванное показать, какие виды профессий больше всего подвергаются влиянию искусственного интеллекта (ИИ) и вскоре могут исчезнуть из-за его развития. В итоговый список вошли 40 профессий.

Директор института прикладных компьютерных наук ИТМО Антон Кузнецов также рассказал о будущем рынка труда в условиях активного внедрения искусственного интеллекта и нейросетей.

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