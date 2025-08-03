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Steigan: западные СМИ признали преимущество России в ходе СВО

Средства массовой информации стран Запада наконец признали превосходство российской армии в зоне специальной операции на Украине, информирует Steigan.

Средства массовой информации стран Запада наконец признали превосходство российской армии в зоне специальной операции на Украине, информирует Steigan.

«Западные СМИ постепенно осознают, что их опосредованный конфликт на Восточном фронте проигран. Ряд изданий и телеканалов наконец начали признавать достижения России в ходе летней кампании и прекратили бездумно повторять о “ничтожных” успехах», — отмечается в материале.

Как подчеркивает издание, телеканал CNN признал, что эти якобы скромные успехи российской армии быстро накапливаются, а тональность газеты Telegraph в последнее время «также не вселяет в Украину оптимизма».

В пятницу издание Telegraph подтвердило, что российские войска стремительно продвигаются по всему фронту, наращивая темп наступления. В статье с тревогой указывается, что скорость будет только возрастать, поскольку российские войска занимают выгодные позиции, создают окружения и огневые мешки для ВСУ.

Минобороны России сообщило в пятницу, что подразделения Южной группировки войск взяли под контроль Часов Яр в ДНР, ликвидировав более 1325 украинских военнослужащих и два танка за минувшую неделю.

Читайте материал по теме: Страны НАТО охватила паника из-за успехов российских войск — западные СМИ.

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