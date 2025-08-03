В пятницу издание Telegraph подтвердило, что российские войска стремительно продвигаются по всему фронту, наращивая темп наступления. В статье с тревогой указывается, что скорость будет только возрастать, поскольку российские войска занимают выгодные позиции, создают окружения и огневые мешки для ВСУ.