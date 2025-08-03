Раскрыто место хранения оружия фигурантами дела «Крокуса»

Террористы использовали четыре квартиры в Каспийске для хранения оружия.
Обвиняемые в нападении на «Крокус» использовали четыре квартиры в Каспийске, две в Екатеринбурге и одну в подмосковном поселке Путилково (Красногорск) для хранения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Об этом говорится в материалах дела.
«Для хранения оружия, боеприпасов и взрывных устройств фигуранты дела использовали четыре квартиры в Каспийске, две в Екатеринбурге и одну в поселке Путилково Красногорска», — передает содержание документов РИА Новости. Следственные органы установили, что не все тайники с оружием были выявлены сразу.
Напомним, что теракт произошел вечером 22 марта 2024 года, когда вооруженные нападавшие открыли стрельбу по зрителям в концертном зале, после чего подожгли помещение. В результате этой трагедии погибли 147 человек, 336 получили ранения различной степени тяжести, трое до сих пор числятся пропавшими без вести. Материальный ущерб от теракта предварительно оценен в 5,7 миллиарда рублей.
В настоящее время уголовное дело по этому резонансному преступлению передано во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства подготовки и совершения этого чудовищного преступления.