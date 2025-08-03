Раскрыто место хранения оружия фигурантами дела «Крокуса»

Напомним, что теракт произошел вечером 22 марта 2024 года, когда вооруженные нападавшие открыли стрельбу по зрителям в концертном зале, после чего подожгли помещение. В результате этой трагедии погибли 147 человек, 336 получили ранения различной степени тяжести, трое до сих пор числятся пропавшими без вести. Материальный ущерб от теракта предварительно оценен в 5,7 миллиарда рублей.