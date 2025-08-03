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Раскрыты места хранения оружия исполнителями теракта в «Крокусе»

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус сити холле» хранили оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в квартирах Каспийска, Красногорска и Екатеринбурга, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус сити холле» хранили оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в квартирах Каспийска, Красногорска и Екатеринбурга, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В документах указано, что для хранения оружия, боеприпасов и взрывных устройств в период с начала июня 2023 года по конец марта 2024 года фигуранты использовали четыре квартиры в Каспийске, две в Екатеринбурге и одну в поселке Путилково (Красногорск). В материалах подчеркивается, что не все помещения и схроны были обнаружены.

Ранее сообщалось, что один из фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» Мухаммадрахим Файзов во время нападения осуществлял видеосъемку для отчета организаторам теракта.

Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» (Красногорск) произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли стрельбу из автоматов по посетителям и подожгли зал. Жертвами стали 147 человек, 336 получили ранения, трое числятся пропавшими без вести. Общий ущерб оценен в 5,7 миллиарда рублей.

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