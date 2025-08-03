Раскрыты места хранения оружия исполнителями теракта в «Крокусе»

В документах указано, что для хранения оружия, боеприпасов и взрывных устройств в период с начала июня 2023 года по конец марта 2024 года фигуранты использовали четыре квартиры в Каспийске, две в Екатеринбурге и одну в поселке Путилково (Красногорск). В материалах подчеркивается, что не все помещения и схроны были обнаружены.