В Госдуме рассказали, по каким фразам вычислить онлайн-мошенников

Он добавил, что другой признак — требования раскрыть конфиденциальную информацию. Легитимные организации никогда не запросят по телефону ваши пароли, номера банковских карт, PIN-коды или иную личную информацию. Если звонящий требует: «Назовите пароль от банковского счета» или «сообщите номер вашей карты и CVV-код», — это явный индикатор мошенничества. Представители банка или иных учреждений всегда предложат вам альтернативные, более надежные способы верификации, сказал Немкин.