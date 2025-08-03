В Госдуме рассказали, по каким фразам вычислить онлайн-мошенников

Одним из явных индикаторов мошенничества являются фразы, вызывающие ощущение срочности или паники, а также требования предоставить конфиденциальную информацию и предложения о «выгодных» сделках и призах, предупредил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.
К примеру, злоумышленники могут утверждать: «Ваш счет заблокируют через час, если вы не сообщите информацию». Или: «Против вас подан судебный иск, срочно позвоните нам». Подобные утверждения рассчитаны на то, чтобы спровоцировать вас на импульсивные действия без тщательного обдумывания, — пояснил он.
Он добавил, что другой признак — требования раскрыть конфиденциальную информацию. Легитимные организации никогда не запросят по телефону ваши пароли, номера банковских карт, PIN-коды или иную личную информацию. Если звонящий требует: «Назовите пароль от банковского счета» или «сообщите номер вашей карты и CVV-код», — это явный индикатор мошенничества. Представители банка или иных учреждений всегда предложат вам альтернативные, более надежные способы верификации, сказал Немкин.
Также насторожить могут предложения о «супервыгодных» сделках и выигрышах. По словам депутата, аферисты часто используют фразы типа: «Вы сорвали джекпот, но для получения приза необходимо оплатить символический налог», или «предлагаем вам кредит с эксклюзивно низкой ставкой, просто подтвердите данные».
«Четвертый индикатор — требование специфических способов оплаты или трансфера средств. Если собеседник произносит что-то вроде: “Требуется перевести деньги через систему Western Union” или “приобретите электронные сертификаты и сообщите коды” — это также свидетельствует о недобросовестности. Респектабельные компании не станут просить использовать подобные схемы, и эти методы популярны у преступников, поскольку позволяют скрыть следы и затрудняют возврат средств, уточнил депутат.
По его словам, тревожным сигналом должны служить неграмотная или путанная речь, а также обилие специальной терминологии. Мошенники могут намеренно запутывать жертву сложными техническими определениями или говорить с акцентом, ошибаясь в наименованиях организаций.
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