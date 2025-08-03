Десятки туристов отравились в Португалии из-за аварии на канализации

Другой случай произошел в Египте, когда россияне массово пожаловались на отравление после употребления пива. Туристы рассказали, что неприятные симптомы появились сразу после того, как они выпили местный напиток. По словам туристов, напиток наливали в плохо вымытые стаканы. Уже после одного бокала многие почувствовали признаки отравления и в последующие дни были вынуждены восстанавливать работу желудка, отказываясь от алкоголя.