Синоптики прогнозируют дожди в Иркутской области

Сегодня, 3 августа, в Иркутске ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4−9 м/с, а температура воздуха поднимется до +26…+28. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском гидрометцентре.