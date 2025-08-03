Синоптики прогнозируют дожди в Иркутской области

Сегодня, 3 августа, в Иркутске ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4−9 м/с, а температура воздуха поднимется до +26…+28. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском гидрометцентре.
— По Иркутской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в северных районах кратковременные, местами ливневые дожди, — рассказывают синоптики.
В отдельных районах Приангарья прогнозируются грозы. Утром 3 августа ожидается туман. Ветер будет дуть с северо-востока или юго-востока со скоростью 5−10 м/с, местами возможны порывы до 13 м/с. Температура воздуха составит +26…+31, а при облачной погоде: +17…+22.
На Байкале также ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами. Утром возможен туман. Ветер будет дуть с северо-запада или севера со скоростью 6−11 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с. Температура воздуха поднимется до +21,+26°.