Опубликован прогноз погоды в Красноярске на 3 августа 2025 года

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
В Красноярске 3 августа ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +16 до +18 градусов, и нам стоит подготовиться к дождю.
Днем синоптики прогнозируют сильный дождь, а также возможные грозы. Температура в это время поднимется до +23−25 градусов, но не забудьте взять с собой зонт, также ветер восточного направления будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.
Берегите себя и оставайтесь в курсе погодных изменений!