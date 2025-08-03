Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликован прогноз погоды в Красноярске на 3 августа 2025 года

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМСВ Красноярске 3 августа ожидается облачная погода с прояснениями.

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

В Красноярске 3 августа ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +16 до +18 градусов, и нам стоит подготовиться к дождю.

Днем синоптики прогнозируют сильный дождь, а также возможные грозы. Температура в это время поднимется до +23−25 градусов, но не забудьте взять с собой зонт, также ветер восточного направления будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.

Берегите себя и оставайтесь в курсе погодных изменений!