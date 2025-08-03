Рома Зверь на фестивале Таврида. АРТ дал совет молодым артистам, желающим успеха

«Когда мы молоды, нам кажется, что на нас все смотрят и думают о нас. А потом проходит время и понимаешь, что зря переживал. Поэтому не смотрите по сторонам, работайте и любите свою работу. Потому что секрет успеха заключается в любви к своему делу», — ответил Роман.