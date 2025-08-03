Рома Зверь на фестивале Таврида. АРТ дал совет молодым артистам, желающим успеха

Рома Зверь на фестивале Таврида. АРТ. Видео © Life.ru.
Коллективу «Звери» уже почти 25 лет, но его слушает и молодое поколение, а сам Роман стал хедлайнером молодёжного фестиваля. По словам композитора, для этого нужно не смотреть по сторонам, а работать и любить своё дело.
«Когда мы молоды, нам кажется, что на нас все смотрят и думают о нас. А потом проходит время и понимаешь, что зря переживал. Поэтому не смотрите по сторонам, работайте и любите свою работу. Потому что секрет успеха заключается в любви к своему делу», — ответил Роман.
Ранее Life.ru рассказывал, как на фестивале Таврида. АРТ иностранные студенты спели песню о любви к России. Участники коллектива представляли разные дружественные страны: Анголу, ЦАР, Мозамбик, Белоруссию, Ботсвану, Венесуэлу, Сирию, Сенегал, Чад и Мавританию. Фестиваль проходит в Крыму уже в седьмой раз.