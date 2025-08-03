В ГД объяснили дачникам, как законно избавиться от веток соседей на участке

Нельзя обрезать ветки или повреждать корни деревьев, принадлежащих соседу, даже если они заходят на чужой участок, предупредил в беседе с aif.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Согласно закону, плоды, упавшие или растущие на вашей территории, принадлежат вам, даже если само дерево посажено соседом. Однако портить растение — обрезать ветки или повреждать корни — без согласия владельца запрещено. Если дерево создаёт неудобства, вопрос можно решить через суд», — отметил Чаплин.
Глава Союза дачников напомнил, что существуют нормативные расстояния для посадки растений.
Высокорослые деревья должны быть посажены на расстоянии не менее четырех метров от границы участка, среднерослые — не менее двух метров, кустарники — на расстоянии метра.
Ранее Чаплин объяснил, куда жаловаться на шумных соседей.