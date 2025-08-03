В ГД объяснили дачникам, как законно избавиться от веток соседей на участке

«Согласно закону, плоды, упавшие или растущие на вашей территории, принадлежат вам, даже если само дерево посажено соседом. Однако портить растение — обрезать ветки или повреждать корни — без согласия владельца запрещено. Если дерево создаёт неудобства, вопрос можно решить через суд», — отметил Чаплин.