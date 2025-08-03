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В ГД объяснили дачникам, как законно избавиться от веток соседей на участке

Глава Союза дачников Чаплин отметил, что обрезать ветки деревьев без согласия владельца запрещено.

Источник: Аргументы и факты

Нельзя обрезать ветки или повреждать корни деревьев, принадлежащих соседу, даже если они заходят на чужой участок, предупредил в беседе с aif.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Согласно закону, плоды, упавшие или растущие на вашей территории, принадлежат вам, даже если само дерево посажено соседом. Однако портить растение — обрезать ветки или повреждать корни — без согласия владельца запрещено. Если дерево создаёт неудобства, вопрос можно решить через суд», — отметил Чаплин.

Глава Союза дачников напомнил, что существуют нормативные расстояния для посадки растений.

Высокорослые деревья должны быть посажены на расстоянии не менее четырех метров от границы участка, среднерослые — не менее двух метров, кустарники — на расстоянии метра.

Ранее Чаплин объяснил, куда жаловаться на шумных соседей.