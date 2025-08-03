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Гинцбург сообщил о сроках получения отечественной вакцины от рака

В течение нескольких месяцев первые пациенты смогут пройти курс лечения отечественной персонализированной вакциной от рака. Об этом 3 августа сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Источник: Reuters

«Согласно существующему плану, согласованному с Минздравом, мы должны начать в экспериментальном режиме вводить вакцину от рака группе больных онкологических меланомой в ближайшие месяцы», — рассказал он в своей беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что НИЦЭМ отвечает исключительно за производство вакцины. Готовую вакцину направят в институт имени Герцена и центр онкологии имени Блохина.

«Регуляторика этого препарата принципиально отличается от регуляторики всех других лекарственных препаратов», — поделился Гинцбург.

Специалист отметил, что новая вакцина уже вызывает международный интерес.

Заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (EMC) Евгений Либсон 1 августа рассказал о важности раннего выявления рака легких. Либсон отметил, что низкодозная компьютерная томография (КТ) является эффективным методом обнаружения болезни.