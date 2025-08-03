На Камчатке за сутки зарегистрировали 10 ощущаемых землетрясений

Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. В Камчатском филиале Геофизической службы РАН заявили, что оно стало самым мощным на полуострове с 1952 года. В результате подземных толчков обрушилась стена в одном из детских садов, который находился на ремонте. Людей в здании не было.