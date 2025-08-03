На Камчатке за сутки зарегистрировали 10 ощущаемых землетрясений

Более 65 землетрясений, в том числе 10 ощущаемых сейсмособытий, были зарегистрированы на Камчатке за минувшие сутки, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
«С 9 утра (00:00 мск) 2 августа до 8 утра 3 августа произошло 10 ощутимых землетрясений в Петропавловске-Камчатском, а всего зафиксировано более 65», — отметило учреждение в своём Telegram-канале.
Сейсмологи уточняют, что сейсмическая активность на полуострове снижается, но по-прежнему высока. Согласно прогнозам, афтершоковый процесс, который начался после мощного землетрясения, может затянуться на несколько месяцев.
Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. В Камчатском филиале Геофизической службы РАН заявили, что оно стало самым мощным на полуострове с 1952 года. В результате подземных толчков обрушилась стена в одном из детских садов, который находился на ремонте. Людей в здании не было.