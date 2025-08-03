В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на полеты

В ночь на 3 августа в воздушной гавани Пскова ввели временные ограничения. Меры действуют с 04:55 по Москве. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что с 04:55 аэропорт Пскова не принимает и не выпускает авиарейсы. Воздушные суда смогут осуществлять взлеты и посадки в данной гавани после снятия ограничений. Меры действуют для обеспечения безопасности перелетов.
«Аэропорт Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
С 02:25 3 августа на работу ограничили также аэропорт Сочи. Воздушная гавань временно не принимала и не выпускала рейсы. Меры действовали до 05:00 3 августа. Пассажиров проинформировали об изменениях, связанных с перелетами.