Аэропорт Сочи открыли для полётов после атаки беспилотников

«Уважаемые пассажиры, в аэропорту Сочи сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в записи в телеграм-канале.
Напомним, что по итогу атаки украинских БПЛА загорелся резервуар с топливом на нефтебазе в Адлерском районе. Кроме этого, обломки одного из дронов зацепили здание в гаражном кооперативе на Авиационной улице. Сейчас возгорания тушат.
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