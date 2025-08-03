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В Росстате заявили о повышении пенсий инвалидов

По состоянию на 1 января 2025 года средний размер пенсий, выплачиваемых инвалидам, зарегистрированным в Социальном фонде России, составил 22 108 рублей. Годом ранее этот показатель составлял 19 977 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Средний размер пенсий инвалидов за год вырос на более чем две тысячи рублей.

По состоянию на 1 января 2025 года средний размер пенсий, выплачиваемых инвалидам, зарегистрированным в Социальном фонде России, составил 22 108 рублей. Годом ранее этот показатель составлял 19 977 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Средний размер назначенных пенсий инвалидов, состоящих на учете в Соцфонде на 1 января 2025 года, составил 22 108 рублей, тогда как в 2024 году показатель составлял 19 977 рублей», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на проанализированные данные Росстата.

Наибольший средний размер пенсии зафиксирован у инвалидов I группы — 29 287 рублей. При этом среди инвалидов I группы с детства сумма существенно ниже и составляет 21 224 рубля. Инвалиды II группы получают в среднем 22 752 рубля, а если речь идет о тех, кто имеет инвалидность с детства — 16 988 рублей. Для III группы средняя пенсия равна 19 880 рублям, у инвалидов с детства этой категории — 9 932 рубля.

Кроме того, средний размер пенсии для детей-инвалидов составил 19 961 рубль. За последние 10 лет размер назначенных пенсий для инвалидов увеличился в два раза: в 2015 году этот показатель составлял 10 824 рубля.

Ранее Социальный фонд осуществил повышение накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат на 10,98% и 11,32% соответственно. С 1 августа был произведен перерасчет накопительных и срочных пенсионных выплат, пишет «Национальная служба новостей». Для этого гражданам не требуется подавать отдельные заявления — корректировка осуществляется в автоматическом режиме. Также сообщается, что в текущем году накопительные пенсии были проиндексированы на 7%, а срочные пенсионные выплаты — на 6,92%.