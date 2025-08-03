В Росстате заявили о повышении пенсий инвалидов

Ранее Социальный фонд осуществил повышение накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат на 10,98% и 11,32% соответственно. С 1 августа был произведен перерасчет накопительных и срочных пенсионных выплат, пишет «Национальная служба новостей». Для этого гражданам не требуется подавать отдельные заявления — корректировка осуществляется в автоматическом режиме. Также сообщается, что в текущем году накопительные пенсии были проиндексированы на 7%, а срочные пенсионные выплаты — на 6,92%.