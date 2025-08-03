Стало известно об особом уходе за шпицем, привезенным Лукашенко на Валаам

Померанский шпиц, как у белорусского лидера Александра Лукашенко, требует ветеринарного контроля и тщательного ухода за шерстью. Об особенностях породы aif.ru рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.
Эксперт отметил, что шпицы — это очень хорошая порода для содержания как в небольшой квартире, так и в доме с собственным участком.
«Из особенностей породы — это требования к определенному уходу за шерстью. Шпицев нельзя ни в коем случае стричь шерсть машинкой. Многие это не знают и возникают большие проблемы, которые приводят к ветеринарному доктору», — объяснил он.
По словам кинолога, шпицев необходимо водить к грумеру, потому что их шерсть нужно регулярно вычесывать. В противном случае она собьется и превратится в войлок, с которым непросто справиться даже специалисту.
«Кроме требований к уходу за шерстью необходимо следить за зубами. Порода небольшая, из-за специфики строения зубов при питании сухим кормом на них возникают отложения, которые становятся причиной развития кариеса. Достаточно часто уже в 2−3 года таким собакам приходится удалять зубы. Избежать таких проблем помогут специальные игрушки и контроль ветеринара», — уточнил эксперт.
Как стало известно, президента Белоруссии Александра Лукашенко в поездке на Валаам сопровождал его питомец — белоснежный шпиц по кличке Умка. Собака попала в кадр во время встречи хозяина с российским лидеров Владимиром Путиным.