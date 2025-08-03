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Стало известно об особом уходе за шпицем, привезенным Лукашенко на Валаам

В Сеть попали кадры, запечатлевшие шпица Умку, который стал участником встречи своего хозяина, белорусского лидера Александра Лукашенко, и президента РФ Владимира Путина.

Источник: Аргументы и факты

Померанский шпиц, как у белорусского лидера Александра Лукашенко, требует ветеринарного контроля и тщательного ухода за шерстью. Об особенностях породы aif.ru рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Эксперт отметил, что шпицы — это очень хорошая порода для содержания как в небольшой квартире, так и в доме с собственным участком.

«Из особенностей породы — это требования к определенному уходу за шерстью. Шпицев нельзя ни в коем случае стричь шерсть машинкой. Многие это не знают и возникают большие проблемы, которые приводят к ветеринарному доктору», — объяснил он.

По словам кинолога, шпицев необходимо водить к грумеру, потому что их шерсть нужно регулярно вычесывать. В противном случае она собьется и превратится в войлок, с которым непросто справиться даже специалисту.

«Кроме требований к уходу за шерстью необходимо следить за зубами. Порода небольшая, из-за специфики строения зубов при питании сухим кормом на них возникают отложения, которые становятся причиной развития кариеса. Достаточно часто уже в 2−3 года таким собакам приходится удалять зубы. Избежать таких проблем помогут специальные игрушки и контроль ветеринара», — уточнил эксперт.

Как стало известно, президента Белоруссии Александра Лукашенко в поездке на Валаам сопровождал его питомец — белоснежный шпиц по кличке Умка. Собака попала в кадр во время встречи хозяина с российским лидеров Владимиром Путиным.

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