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Гинцбург: Вакцину от рака пациенты получат уже в ближайшие месяцы

Первые пациенты могут начать получать персонализированную отечественную онковакцину от рака в ближайшие месяцы. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбур.

Первые пациенты могут начать получать персонализированную отечественную онковакцину от рака в ближайшие месяцы. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбур.

Гинцбург уточнил, что первыми получат вакцину пациенты с меланомой. В экспериментальном режиме препарат будут применять в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена и Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.

Центр Гамалеи будет заниматься производством вакцины, а другие центры — ее применением. По словам Гинцбурга, разработка вызывает интерес и у других стран, передает РИА Новости.

Кроме того, в Госдуме рассмотрели вопрос о включении отечественной вакцины от менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Она станет доступна для россиян в 2027 году.

Ранее ученые из Института цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске создали новый препарат на основе интерферона лямбда, помогающего бороться с вирусами, включая SARS-CoV-2.