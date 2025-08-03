Вильфанд: в девяти регионах РФ ожидается экстремально жаркая погода

Эксперт подчеркнул, что до понедельника аномальные температуры сохранятся и в Чечне с Ингушетией, где показатели могут достигать 41 градуса — что совершенно нехарактерно для этих регионов. На Дальнем Востоке, особенно в прибрежных районах, также ожидается необычно жаркая погода: в Сахалинской области температура поднимется до 29 градусов (на 8 выше нормы), в Приморье — до 30 градусов (на 6 выше), а на Чукотке — до 25−27 градусов, что на 6 градусов выше обычных значений.