Вильфанд: в девяти регионах РФ ожидается экстремально жаркая погода

В ближайшие дни в девяти регионах России ожидается аномально высокая температура воздуха, превышающая климатическую норму на 5−9 градусов. Об этом сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он отметил, что до 5 августа в Архангельской области температура достигнет 29−32 градусов, что на 5−8 градусов выше обычных значений для этого региона.
Также Вильфанд рассказал, что в Мурманской области, входящей в Заполярье, до 6 августа ожидается повышение температуры на 6−10 градусов — до 25−30 градусов. В Ненецкой автономной области, расположенной на побережье Баренцева моря, показатели поднимутся на 8−9 градусов и достигнут максимум 28−30 градусов. Аналогичные температуры — около 27−30 градусов — ожидаются и в Карелии.
Эксперт подчеркнул, что до понедельника аномальные температуры сохранятся и в Чечне с Ингушетией, где показатели могут достигать 41 градуса — что совершенно нехарактерно для этих регионов. На Дальнем Востоке, особенно в прибрежных районах, также ожидается необычно жаркая погода: в Сахалинской области температура поднимется до 29 градусов (на 8 выше нормы), в Приморье — до 30 градусов (на 6 выше), а на Чукотке — до 25−27 градусов, что на 6 градусов выше обычных значений.
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