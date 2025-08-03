Власти Эстонии распорядились установить металлические ворота на границе с Россией: как это объяснили

В Эстонии укрепляют пограничный переход с Россией. Власти распорядились установить металлические ворота на мосту через реку Нарва. Именно этот объект соединяет Россию и Эстонию. Кроме того, устанавливают выдвижные барьеры, пишет ERR.
По утверждению руководителя Нарвского погранпункта Антти Ээнсалу, такие защитные меры вскоре поставят на всех въездах. Сейчас железные ворота блокируют только автомобильную полосу. Планируется также установить барьеры и для пешеходов, заявил он.
«Установка барьеров поможет предотвратить несанкционированный проезд. Также установка ворот позволит лучше контролировать ситуацию на мосту в случае массового потока мигрантов», — пояснил Антти Ээнсалу.
Эстонцы тем временем пожаловались на препятствование правительством при пересечении границы на пограничном пункте Нарва — Ивангород. Жителям приходится стоять в километровых очередях.