Кирилл Песков снял подлет корабля Crew Dragon с российским космонавтом

Космонавт Кирилл Песков снял подлет к МКС корабля Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым.
В составе экипажа Crew-11 помимо Олега Платонова — астронавты NASA Зина Кардман, Майкл Финк и астронавт JAXA Кимия Юи.
«Добро пожаловать, Crew 11! Ждём открытия люков. На видео процесс причаливания. В этот раз в тени, поэтому корабля особо не видно, зато отлично видно работу двигателей», — написал красноярский космонавт у себя на странице в «Телеграме».
Напомним, корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 причалил к Международной космической станции 2 августа.
Корпорация «Роскосмос» опубликовала видео, как встречали экипаж миссии Crew-11 участники 73-й длительной экспедиции. Объятия, улыбки, рукопожатия.