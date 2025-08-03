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Кирилл Песков снял подлет корабля Crew Dragon с российским космонавтом

Вместе с Олегом Платоновым на МКС прибыли астронавты NASA Зина Кардман, Майкл Финк и астронавт JAXA Кимия Юи.

Источник: Соцсети

Космонавт Кирилл Песков снял подлет к МКС корабля Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым.

В составе экипажа Crew-11 помимо Олега Платонова — астронавты NASA Зина Кардман, Майкл Финк и астронавт JAXA Кимия Юи.

«Добро пожаловать, Crew 11! Ждём открытия люков. На видео процесс причаливания. В этот раз в тени, поэтому корабля особо не видно, зато отлично видно работу двигателей», — написал красноярский космонавт у себя на странице в «Телеграме».

Напомним, корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 причалил к Международной космической станции 2 августа.

Корпорация «Роскосмос» опубликовала видео, как встречали экипаж миссии Crew-11 участники 73-й длительной экспедиции. Объятия, улыбки, рукопожатия.