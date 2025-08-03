Вулкан Крашенинникова проснулся после 600-летнего сна

На Камчатке началось первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова. Как сообщила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Ольга Гирина, в настоящее время наблюдается формирование лавового купола и мощная парогазовая активность. Над северным кратером поднялась пепловая колонна, шлейф от которой протянулся на восток.
Ученые не исключают связи этого редкого явления с сильным землетрясением магнитудой 8.8, произошедшим в конце июля. Тогда подземные толчки ощущались на Камчатке и северных Курилах, было объявлено цунами-предупреждение. Четыре волны частично повредили инфраструктуру Северо-Курильска, где позднее восстановили транспортное сообщение.
Специалисты продолжают наблюдать за развитием извержения, отмечая уникальность этого события — последний раз вулкан Крашенинникова проявлял активность шесть веков назад. В настоящее время ожидается рост нового вулканического конуса внутри северного кратера.
Ранее сообщалось, что на Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил шестикилометровый столб пепла.