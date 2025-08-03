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Вулкан Крашенинникова проснулся после 600-летнего сна

На Камчатке началось первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова.

На Камчатке началось первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова. Как сообщила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Ольга Гирина, в настоящее время наблюдается формирование лавового купола и мощная парогазовая активность. Над северным кратером поднялась пепловая колонна, шлейф от которой протянулся на восток.

Ученые не исключают связи этого редкого явления с сильным землетрясением магнитудой 8.8, произошедшим в конце июля. Тогда подземные толчки ощущались на Камчатке и северных Курилах, было объявлено цунами-предупреждение. Четыре волны частично повредили инфраструктуру Северо-Курильска, где позднее восстановили транспортное сообщение.

Специалисты продолжают наблюдать за развитием извержения, отмечая уникальность этого события — последний раз вулкан Крашенинникова проявлял активность шесть веков назад. В настоящее время ожидается рост нового вулканического конуса внутри северного кратера.

Ранее сообщалось, что на Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил шестикилометровый столб пепла.