Гагин: «Азов» готовит детей со школы к участию в боевых действиях

«“Джура” — это военная подготовка для молодежи, причем молодежи совсем с малых лет, начиная лет с 10−12. Там не просто учат детей защищать Родину, помогать товарищам, оказывать медицинскую помощь, активно участвовать в жизни общества. Там, прежде всего, идет фашистская идеология, потому что за “Джурой” присматривают иностранные специалисты, психологи, кураторами являются бойцы полка “Азов”*. Дети в течение короткого периода сильно меняются. Они готовы по достижению определенного возраста оказываться на фронте», — отметил Гагин.