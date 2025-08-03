На Украине существует детская военная игра «Джура», которую курируют боевики «Азова»*. На ней школьников лет 10−12 готовят к тому, что в определнном возрасте они будут участвовать в боевых действиях, рассказал aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.
«“Джура” — это военная подготовка для молодежи, причем молодежи совсем с малых лет, начиная лет с 10−12. Там не просто учат детей защищать Родину, помогать товарищам, оказывать медицинскую помощь, активно участвовать в жизни общества. Там, прежде всего, идет фашистская идеология, потому что за “Джурой” присматривают иностранные специалисты, психологи, кураторами являются бойцы полка “Азов”*. Дети в течение короткого периода сильно меняются. Они готовы по достижению определенного возраста оказываться на фронте», — отметил Гагин.
Военный эксперт добавил, что находил нацистскую и экстремистскую литературу во многих учебных заведениях в прифронтовых территориях после их освобождения.
Подробнее об этом движении aif.ru писал ранее.
Гагин также не исключил, что через «Джуру» могли проходить девушки, которые сейчас занимают посты разведчиц в рядах ВСУ.
* Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.