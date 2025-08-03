Генерал Михайлов рассказал, как СБУ вербует школьников в диверсанты

Украина может подготавливать и мальчиков, и девочек для диверсионной деятельности на территории РФ, однако большее предпочтение отдается юношам. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Ранее представитель николаевского подполья заявлял, что украинские школьники на каникулах проходят военную и идеологическую подготовку под контролем националистов и иностранцев. Он отмечал, что из самых способных инструкторы готовят диверсантов для заброски в Россию.
«Так-то без разницы, кого вербуют для этого — берут тех, кто наиболее способен. Бывает и девчонки проявляют такую дикую агрессию, поэтому, я думаю, все зависит от персонажей. Конечно, основной упор делается на мальчиков. Но я скажу, что есть и среди девочек наиболее более злобные персонажи. Вспомните ту же Савченко, которая хоть и не была диверсанткой, но садисстом была еще той. Считаю, что в первую очередь берутся за детей-сирот, у которых нет родных, потому что они более приспособлены к выживанию. Поэтому, конечно, это хороший “материал” для подготовки диверсантов», — сказал собеседник издания.
До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Сумской области школьникам предлагают подработать в летнее время, занимаясь сборкой беспилотников.