Генерал Михайлов рассказал, как СБУ вербует школьников в диверсанты

«Так-то без разницы, кого вербуют для этого — берут тех, кто наиболее способен. Бывает и девчонки проявляют такую дикую агрессию, поэтому, я думаю, все зависит от персонажей. Конечно, основной упор делается на мальчиков. Но я скажу, что есть и среди девочек наиболее более злобные персонажи. Вспомните ту же Савченко, которая хоть и не была диверсанткой, но садисстом была еще той. Считаю, что в первую очередь берутся за детей-сирот, у которых нет родных, потому что они более приспособлены к выживанию. Поэтому, конечно, это хороший “материал” для подготовки диверсантов», — сказал собеседник издания.