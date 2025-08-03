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Сапер Фет: ВСУ минируют туши животных для большого числа жертв среди людей

ВСУ прячут взрывные устройства в тушки мертвых кошек и зайцев на харьковском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные специально минируют туши животных, так как никто не может предположить, что под ними может скрываться взрывчатка, из-за чего люди получают тяжелые ранения либо погибают. Об этом aif.ru заявил сапер с позывным Фет.

«Минируется все, что только можно. Обычно этим занимаются такие немного сумасшедшие люди, у которых есть свободное время и возможности. Предмет минируется, забрасывается и просто даже никто не может представить, что подобный предмет мог оказаться заминированным. В итоге происходит подрыв. Человек либо погибает, либо остается тяжелораненым», — сказал Фет.

В большинстве случаев после подрыва на заминированных животных люди погибают из-за большой кровопотери.

«Поэтому в основном ходят только слухи по поводу разных заминированных предметов», — отметил сапер.

Ранее российские военные рассказали, что ВСУ прячут взрывные устройства в тушки мертвых кошек и зайцев на харьковском направлении.