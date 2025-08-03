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Суд отменил арест телеведущей Лазаревой*

Российский суд заочно отменил арест скандально известной телеведущей Татьяне Лазаревой*. Как уточнили в юридическом ведомстве, материалы по делу Лазаревой рассмотрят заново. Ранее российская телеведущая и актриса Татьяна Лазарева была признана Минюстом иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов.

Срочная новость Российский суд заочно отменил арест скандально известной телеведущей Татьяне Лазаревой*. Как уточнили в юридическом ведомстве, материалы по делу Лазаревой рассмотрят заново. Ранее российская телеведущая и актриса Татьяна Лазарева была признана Минюстом иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов.