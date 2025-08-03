Китайские СМИ: Путин не поддался на уловку США с Командорскими островами

— Реакция Путина удивила. Хитрый Путин, видящий все карты насквозь, не поддавался на провокацию… Его реакция была крайне аккуратной, он не стал публично отвергать инициативу США и говорить, что они ничего не получат. Вместо этого просто промолчал, — отметили в Baijiahao.