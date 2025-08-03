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Китайские СМИ: Путин не поддался на уловку США с Командорскими островами

Китайское издание Baijiahao высоко оценило реакцию президента России Владимира Путина на провокационное предложение США о покупке Командорских островов, назвав решение «мудро промолчать» лучшим способом избежать обострения и без того сложных отношений между странами.

Китайское издание Baijiahao высоко оценило реакцию президента России Владимира Путина на провокационное предложение США о покупке Командорских островов, назвав решение «мудро промолчать» лучшим способом избежать обострения и без того сложных отношений между странами.

По мнению журналистов, предложение Вашингтона, готового потратить 15 миллиардов долларов на покупку островов с целью наблюдения за китайскими подводными лодками, было абсурдным.

— Реакция Путина удивила. Хитрый Путин, видящий все карты насквозь, не поддавался на провокацию… Его реакция была крайне аккуратной, он не стал публично отвергать инициативу США и говорить, что они ничего не получат. Вместо этого просто промолчал, — отметили в Baijiahao.

Ранее подполковник Сухопутных сил Соединенных Штатов Америки Джеффри Фриц предложил Вашингтону купить у России Командорские острова, чтобы отслеживать активность китайских подводных лодок. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала подобное предложение «страшным преступлением». Что известно о Командорских островах и как туда попасть — разбиралась «Вечерняя Москва».

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