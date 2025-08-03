В Госдуме назвали законный способ защитить дачный участок от воровства

Дачные участки иногда становятся местом притяжения для воров, поскольку некоторые хозяева могут появляться на даче лишь в выходные.
Законный способ защиты от жуликов в беседе с aif.ru назвал депутат ГД, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Чтобы защитить свой участок от незваных гостей, можно установить камеры видеонаблюдения или охранную сигнализацию. Однако важно помнить, что любые меры должны быть законными», — предупредил он.
Чаплин отметил, что нельзя в борьбе за свой урожай устанавливать на участке опасные ловушки или ограждения, способные причинить вред здоровью.
Ранее глава Союза дачников объяснил, куда жаловаться на шумных соседей, а также напомнил о запрете готовить шашлыки на расстоянии ближе 5 метров от дачного дома.