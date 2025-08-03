Российские космические аппараты запечатлели московскую грозу: вот как она выглядела

При помощи российских гидрометеорологических аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М» удалось запечатлеть с орбиты грозу, которая ударила по Москве в минувшую пятницу, 31 июля. Спутниковые кадры, снятые прямо в космосе, опубликовали накануне представители государственной корпорации «Роскосмос».
Напомним, что в пятницу синоптики повысили действующий в Москве и Подмосковье уровень погодной опасности со среднего желтого до предпоследнего оранжевого из-за ухудшения погодных условий, а именно грозы с сильным ливнем и ветром.
Также сообщалось, что оранжевый уровень, который символизирует на прогностических картах опасную погоду с большой вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, должен был действовать до 09:00 по московскому времени субботы, 2 августа.
Как отметили представители Гидрометцентра, москвичам уже просто стоит адаптироваться к новым погодным условиям. Осадки и перепады температур, которые обрушиваются на столицу в последние несколько месяцев, напоминают субтропический климат. По предположениям метеорологов, он надолго может закрепиться в российской столице.
Как KP.RU писал ранее, в ближайшее время жители девяти регионов России столкнутся с нехарактерно жаркой погодой. Температура в областях поднимется на 5−9 градусов выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
Он уточнил, что аномально высокие температуры ожидаются в Архангельской и Мурманской областях, а также в Чечне и Ингушетии. В этих регионах жара может достигать 41 градуса. Кроме того, около 30 градусов тепла ждут в Карелии и Ненецкой автономной области, добавил глава Гидрометцентра.
А вот на юго-западе Турции обстоят совершенно другие дела. Там в городе Денизли в результате продолжающихся ливней затопило дома, подземные переходы, рабочие места и другие строения. Как сообщает турецкий телеканал TRT Haber, канализационные колодцы уже не справляются с количеством поступающей в них дождевой воды.
А вот автомобили, которые застряли в подземном переходе, из западни вытаскивали своими силами простые прохожие и спасатели.