Российские космические аппараты запечатлели московскую грозу: вот как она выглядела

Он уточнил, что аномально высокие температуры ожидаются в Архангельской и Мурманской областях, а также в Чечне и Ингушетии. В этих регионах жара может достигать 41 градуса. Кроме того, около 30 градусов тепла ждут в Карелии и Ненецкой автономной области, добавил глава Гидрометцентра.