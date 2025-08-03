Спрос на навыки работы с ИИ в Челябинской области вырос на 44%

Работодатели Уральского федерального округа все чаще требуют от кандидатов навыков работы с искусственным интеллектом и нейросетями. По данным hh.ru, за первые шесть месяцев 2025 года количество таких вакансий увеличилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.