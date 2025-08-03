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Спрос на навыки работы с ИИ в Челябинской области вырос на 44%

Работодатели Уральского федерального округа все чаще требуют от кандидатов навыков работы с искусственным интеллектом и нейросетями. По данным hh.ru, за первые шесть месяцев 2025 года количество таких вакансий увеличилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Вечерний Челябинск

Среди субъектов УрФО лидером по числу вакансий с требованиями к навыкам ИИ стала Свердловская область (56%), за ней следует Челябинская область (29%). Далее расположились Тюменская область (11%), ХМАО (2%), Курганская область и ЯНАО (по 1%).

Наибольший спрос на специалистов с ИИ-навыками зафиксирован в следующих профессиональных сферах: менеджеры по продажам и работе с клиентами — 19% (рост на 33% за год); программисты и разработчики — 8% (спрос увеличился вдвое, +98%); финансовые и инвестиционные аналитики — 8%; маркетологи и интернет-маркетологи — 6%.

На данный момент 17% компаний при отборе кандидатов обращают внимание на опыт работы с ИИ, а 11% готовы доплачивать сотрудникам за владение этими технологиями.