Спрос на навыки работы с ИИ в Челябинской области вырос на 44%

Среди субъектов УрФО лидером по числу вакансий с требованиями к навыкам ИИ стала Свердловская область (56%), за ней следует Челябинская область (29%). Далее расположились Тюменская область (11%), ХМАО (2%), Курганская область и ЯНАО (по 1%).
Наибольший спрос на специалистов с ИИ-навыками зафиксирован в следующих профессиональных сферах: менеджеры по продажам и работе с клиентами — 19% (рост на 33% за год); программисты и разработчики — 8% (спрос увеличился вдвое, +98%); финансовые и инвестиционные аналитики — 8%; маркетологи и интернет-маркетологи — 6%.
На данный момент 17% компаний при отборе кандидатов обращают внимание на опыт работы с ИИ, а 11% готовы доплачивать сотрудникам за владение этими технологиями.