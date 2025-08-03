Матвийчук сказал, что могут знать захваченные в Очакове британские офицеры

Британские офицеры, о захвате в плен которых в Очакове сообщили военные Telegram-каналы, могут обладать важнейшей информацией. Как отметил в разговоре с aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, такие люди могут знать все тайные планы Великобритании по подготовке атак на территорию РФ.
«Если это правда (информация о захвате британских офицеров), это великолепно. Эти люди знают все тайные замыслы спецслужб Великобритании по совершению террористических атак на территории России», — отметил он.
По словам Матвийчука, в Очакове до начала специальной операции действовала школа по подготовке диверсионных групп, которую организовали именно британцы.
«Сегодня там идет формирование и подготовка диверсионных групп с использованием беспилотных катеров, которые Украина применяет против Черноморского флота. Следовательно, в числе британских офицеров, которых мог захватить наш спецназ, могут быть специалисты по морскому диверсионному праву, которые передавали свой опыт морским пехотинцам, которые сегодня терроризируют Крым. То есть. мы через них могли бы узнать всю подоплеку материальной оснащенности диверсионных групп, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Крыму», — сказал эксперт.
При этом Матвийчук подчеркнул, что к настоящему времени информация о захвате в Очакове британских офицеров не подтверждена официальными источниками.
Ранее полковник Матвийчук отметил, что захват в плен в Очакове британских офицеров стал бы доказательством участия Великобритании в агрессии против России.