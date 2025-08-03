Матвийчук сказал, что могут знать захваченные в Очакове британские офицеры

«Сегодня там идет формирование и подготовка диверсионных групп с использованием беспилотных катеров, которые Украина применяет против Черноморского флота. Следовательно, в числе британских офицеров, которых мог захватить наш спецназ, могут быть специалисты по морскому диверсионному праву, которые передавали свой опыт морским пехотинцам, которые сегодня терроризируют Крым. То есть. мы через них могли бы узнать всю подоплеку материальной оснащенности диверсионных групп, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Крыму», — сказал эксперт.