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В Британии напомнили про предсказание об инопланетном вторжении: оно может сбыться через месяцы

Daily Mail: предсказание физика Хокинга о вторжении из космоса может сбыться.

Источник: Комсомольская правда

Британский физик Стивен Хокинг перед смертью предупредил население Земли о будущем инопланетном вторжении. Его предсказание может сбыться из-за обнаружения межзвездного объекта 3I/ATLAS, пишет Daily Mail.

В материале утверждается, что человечеству грозит опасность. Предсказание может сбыться уже в течение нескольких месяцев, говорится в статье.

«Слова Хокинга получили еще большую поддержку после того, как уважаемый астрофизик из Гарварда предположил, что таинственный объект, несущийся к Земле в декабре этого года, может быть враждебным НЛО», — пояснил автор материала.

Между тем 1 августа к МКС стартовал космический корабль CrewDragon. Среди членов экипажа числится россиянин Олег Платонов. Роскосмос еще в феврале сообщил о планах отправить космонавта к МКС.