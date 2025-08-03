Власти подконтрольного Киеву Херсона объявили эвакуацию

Власти подконтрольного Киеву Херсона объявили об эвакуации населения. Об этом в субботу, 2 августа, сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
Причиной эвакуации названы затрудненная логистика, осложняющая поставки продовольствия, а также повреждение газопровода, в результате чего часть города останется без газа.
Прокудин призвал жителей эвакуироваться в другие районы Херсона, где им будет оказана вся необходимая помощь, включая предоставление жилья, передает Лента.ру.
Ранее в городах Николаеве и Херсоне, находящемся под контролем Украины, произошло отключение электроэнергии после серии взрывов. Отмечается, что взрывы прогремели в городе незадолго до отключения электроснабжения. В Николаеве также после взрывов пропал свет, в городе разгорелся пожар.
Более 120 тысяч жителей в семи муниципальных округах Херсонской области остались без света и воды в результате обстрела подстанции. Об этом в четверг, 5 июня, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, серьезные повреждения зафиксированы в электросетях Ивановского, Великолепетихского, Генического, Новотроицкого, а также частично Нижнесерогозского, Горностаевского и Верхнерогачинского округов.