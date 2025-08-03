На подъездах к Крымскому мосту произошел коллапс

Это уже второй случай за последние сутки. В ночь на 2 августа движение по мосту было перекрыто более чем на пять часов на фоне объявленной ракетной опасности в Крыму. Тогда утром образовалась пробка длиной в 2,8 тысячи автомобилей, которая полностью исчезла только к 21:00. Со стороны Керчи на данный момент очереди перед пунктом досмотра не наблюдается.