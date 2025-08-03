Президент России отметил госнаградами жителей Иркутской области

Президент Владимир Путин отметил вклад жителей Иркутской области в развитие культуры, науки и общественной жизни. Государственные награды получили выдающиеся представители различных сфер деятельности. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
— За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присуждено артистке Иркутского областного театра юного зрителя имени А. Вампилова Людмиле Когай (Попковой), — рассказывают власти Приангарья.
В репертуаре сибирячки более 200 ролей, а ее вклад в развитие отечественной культуры неоценим.
Константин Семинский — выдающийся ученый Заведующий лабораторией тектонофизики Института земной коры Сибирского отделения РАН, доктор геолого-минералогических наук Константин Семинский награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его исследования в области картирования разломов земной коры и мониторинга опасных геологических процессов в Байкальской зоне имеют важное значение для науки и безопасности региона.
Ольга Баранова — лидер молодежного движения Руководитель регионального штаба Иркутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». Ольга Баранова получила почетную грамоту Президента за вклад в реализацию общественно значимых проектов. Ее деятельность направлена на поддержку и развитие молодежного движения в регионе.