Президент России отметил госнаградами жителей Иркутской области

Константин Семинский — выдающийся ученый Заведующий лабораторией тектонофизики Института земной коры Сибирского отделения РАН, доктор геолого-минералогических наук Константин Семинский награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его исследования в области картирования разломов земной коры и мониторинга опасных геологических процессов в Байкальской зоне имеют важное значение для науки и безопасности региона.