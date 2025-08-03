Марочко: военные РФ перерезали единственный путь снабжения ВСУ у Волчанска

«Наши военнослужащие выдавили украинских боевиков на южный берег реки Волчья и сейчас подчищают береговую линию. Есть еще несколько так называемых серых зон, но исходя из оперативно-тактической обстановки, противнику уже не удастся форсировать реку. Переправы и понтонные мосты, которые наводили ВСУ, уничтожались на регулярной основе. С юго-запада оставался единственный путь, по которому украинские боевики осуществляли свое снабжение. Сейчас он перерезан. Также наши военнослужащие развивают на северо-востоке успех в районе волчанских хуторов и Тихово», — объяснил он.