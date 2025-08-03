Военные рассказали, что делают с молодыми разведчицами ВСУ при раскрытии

Количество женщин в рядах Вооруженных сил Украины, в том числе на должностях, связанных с разведкой, становится все больше, пишут Telegram-каналы, близкие к российским военным. Среди разведчиц довольно много совсем молодых девушек.
Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал aif.ru, как и зачем ВСУ вербуют девушек, где они проходят обучение и как к ним относятся в зоне боевых действий.
Готовят к боевым действиям с детства.
Многие из девушек, служащих в разведке, проходят через националистическое движение «Джура».
«Там не просто учат детей, как было в совесткое время, защищать Родину, помогать товарищам и активно участвовать в жизни общества. Там идет фашистская идеология. За “Джурой” присматривают иностранные специалисты, психологи. Кураторами являются бойцы полка “Азов”*, именитые такие нацисты», — сказал Гагин.
По его словам, движение обучает детей с 10−12 лет. За короткий период времени их готовят к тому, что они в определенном возрасте окажутся в зоне боевых действий.
По словам Гагина, девушек берут в разведку, так как никто не ожидает от них какой-либо опасности.
Женщин используют в качестве диверсантов, разведчиц и снайперов.
«Нам известно, что очень часто ВСУ используют женщин в качестве снайперов, диверсантов и разведчиков. От женщин редко ожидают какой-то угрозы», — подчеркнул Гагин.
По его словам, эти девушки и женщины проходят тщательный отбор.
«Фильтр очень серьезный. Направление разведки очень непростое, поэтому туда отбирают серьезно подготовленных людей с хорошими исходными данными, включая физическую и психологическую подготовку», — добавил он.
Женщин-военных берут в плен и уничтожают, как и мужчин.
Гагин напомнил, что согласно международным конвенциями и международному военному праву любой гражданин, который носит оружие и знаки отличия стороны конфликта, является комбатантом, то есть частью армии противника.
«А если он комбатант, то он подлежит либо пленению, либо уничтожению согласно международному военному праву. И не важно, женщина это или мужчина», — пояснил он.
В конце июля под Красноармейском ликвидировали 20-летнюю украинскую разведчицу Ангелину Мартынюк. Она имела звание младшего сержанта.
По мнению Гагина, девушку начали готовить как минимум с 16 лет, так как в свои 20 она уже была командиром разведотделения.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.