В Фершампенуазе начали расчищать русла и укреплять берега рек

На площадку доставлена вся необходимая техника: автокран, экскаватор, бульдозер и земснаряд. Завершены сборка земснаряда, его спуск на воду и монтаж пульповодов. В настоящее время подрядчик приступил к откачке донных отложений.
Для очистки рек используется земснаряд — судно, работающее по принципу насоса. Оно удаляет ил и загрязнения с наиболее заиленных участков, после чего отложения транспортируются на берег для дальнейшей утилизации. По словам первого заместителя министра экологии Челябинской области Сергея Лаврова, эти меры не только улучшают состояние водоемов, но и повышают пропускную способность рек, снижая риск подтоплений.
Параллельно будет проводиться очистка береговой линии от водной растительности и укрепление проблемных участков методом каменной наброски.
За ходом работ ведется строительный контроль. После их завершения запланирована рекультивация территории.
Проект реализуется в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Челябинской области» за счет субсидий из регионального бюджета.