В Фершампенуазе начали расчищать русла и укреплять берега рек

Для очистки рек используется земснаряд — судно, работающее по принципу насоса. Оно удаляет ил и загрязнения с наиболее заиленных участков, после чего отложения транспортируются на берег для дальнейшей утилизации. По словам первого заместителя министра экологии Челябинской области Сергея Лаврова, эти меры не только улучшают состояние водоемов, но и повышают пропускную способность рек, снижая риск подтоплений.