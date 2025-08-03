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В Фершампенуазе начали расчищать русла и укреплять берега рек

В селе Фершампенуаз стартовали работы по расчистке русел рек Гумбейка и Кызыл-Чилик, а также укреплению их берегов. Проект рассчитан на два года. В 2025 году планируется расчистить 887,7 метра речных участков.

Источник: ТГК Минэко 74. Об экологии официально

На площадку доставлена вся необходимая техника: автокран, экскаватор, бульдозер и земснаряд. Завершены сборка земснаряда, его спуск на воду и монтаж пульповодов. В настоящее время подрядчик приступил к откачке донных отложений.

Для очистки рек используется земснаряд — судно, работающее по принципу насоса. Оно удаляет ил и загрязнения с наиболее заиленных участков, после чего отложения транспортируются на берег для дальнейшей утилизации. По словам первого заместителя министра экологии Челябинской области Сергея Лаврова, эти меры не только улучшают состояние водоемов, но и повышают пропускную способность рек, снижая риск подтоплений.

Параллельно будет проводиться очистка береговой линии от водной растительности и укрепление проблемных участков методом каменной наброски.

За ходом работ ведется строительный контроль. После их завершения запланирована рекультивация территории.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Челябинской области» за счет субсидий из регионального бюджета.

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