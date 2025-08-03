Экс-боец ВСУ объяснил, почему украинцы боятся выходить на митинги

Верховная рада 22 июля одобрила выдвинутый партией Владимира Зеленского «Слуга народа» законопроект, упраздняющий независимость двух антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако Зеленский 24 июля, после вспыхнувших по всей Украине протестов, заявил о согласовании противоположной законодательной инициативы, якобы укрепляющей независимость этих структур. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан президентом.