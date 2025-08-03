Подавляющее большинство украинцев опасаются выходить на митинги из-за угрозы задержания сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования) и отправки на фронт, сообщил РИА Новости экс-военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным «Щука».
Добровольческое формирование имени Мартына Пушкаря создано из бывших военнослужащих ВСУ, главным образом уроженцев Запорожской области, основавших освободительное движение и ведущих борьбу с киевским руководством.
Боец отметил, что если бы не оказался в плену, то присоединился бы к митингам в поддержку НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины), а также в защиту прав человека, чтобы продемонстрировать нарушения прав человека со стороны киевской власти.
Верховная рада 22 июля одобрила выдвинутый партией Владимира Зеленского «Слуга народа» законопроект, упраздняющий независимость двух антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако Зеленский 24 июля, после вспыхнувших по всей Украине протестов, заявил о согласовании противоположной законодательной инициативы, якобы укрепляющей независимость этих структур. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан президентом.
Бывший народный депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил отступить. По его мнению, протесты организованы западными НКО, а атака на режим Зеленского была инициирована из Вашингтона, который «дергает за ниточки во всем процессе».
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