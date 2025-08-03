Церковный праздник 3 августа 2025: приметы, традиции и запреты

В этот день рекомендуется избегать тяжелых физических работ и не заниматься сельскохозяйственными делами. Считается, что нарушения этих запретов могут привести к неудачам в будущем. Также верующие стараются не ссориться и не конфликтовать, чтобы не привлечь негативные энергии.